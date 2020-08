Kolejny poważny wypadek na trasie Tour de Pologne. Kolarza zabrał śmigłowiec

Do zdarzenia doszło na trasie trzeciego etapu wyścigu z Wadowic do Bielska-Białej. Według wstępnych informacji zawodnik doznał urazu głowy i kręgosłupa. Kolarza przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Bielsku-Białej.

Przedstawiciele grupy Groupama-FDJ, w której występuje zawodnik poinformowali o wypadku na swoim profilu na Twitterze.

"Mickael Delage miał poważny wypadek na trasie Tour de Pologne. Został zabrany do szpitala, ale jest przytomny. Więcej informacji na temat jego stanu zdrowia podamy wieczorem" – napisali w poście.

To już drugi poważny wypadek na trasie tegorocznego Tour de Pologne. Do koszmarnego zdarzenia doszło w środę podczas pierwszego etapu wyścigu. Tuż przed linią mety w Katowicach Dylan Groenewegen wepchnął Fabio Jakobsen w barierkę ochronną, w efekcie czego upadło kilku kolarzy. Stan Jakobsena jest ciężki. Kolarz znajdował się w stanie śpiączki farmakologicznej.

Dzisiaj poinformowano, że poszkodowany zawodnik wybudził się ze śpiączki. Lekarze określają jego stan jako dobry.

