Skandaliczne słowa poseł Lewicy. Porównała sytuację osób LGBT w Polsce do mordów na Żydach

Posłanka nie tylko zrównała sytuację osób LGBT w Polsce do tragicznych losów Żydów podczas II wojny światowej, ale także zasugerowała, że Polacy to naród sprawców.

– To co się dzieje dzisiaj z mniejszościami w naszym kraju, ze społecznością LGBT, z kobietami, które domagają się swoich praw, to jest to samo, co tzw. prawdziwi Polacy robili kiedyś z Żydami, kiedy odmawiali im życia i pracy we własnym kraju – stwierdził poseł Lewicy.

– Potem cieszyli się, gdy Hitler rozwiązywał sprawę Żydów, a potem wyrywali im zęby nawet z grobów po śmierci, a potem odprowadzili do pogromu w Kielcach i mordu w Jedwabnym – dodała.

Na całą sprawę zwrócił uwagę jeden ze szczecińskich radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. Polityk zapowiedział, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Wcześniej inny poseł Lewicy, Włodzimierz Czarzasty porównał sytuację osób LGBT w Polsce do obecnego prześladowania opozycji na Białorusi.

