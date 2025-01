"Mądrale Trzaskowskiego". Kamiński krytykuje kampanię kandydata KO

Według jednego z ostatnich sondaży prezydenckich zdecydowanym zwycięzcą pierwszej tury byłby Rafał Trzaskowski. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej chciałoby zagłosować 32,9 proc. ankietowanych. Drugi w stawce jest wspierany przez PiS Karol Nawrocki – oddanie głosu na prezesa IPN zadeklarowało 17 proc. badanych. Trzeci jest Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji zameldował się na trzecim miejscu z poparciem w wysokości 13,1 proc.

Zmiana realiów

Jak jednak uważa wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, prezydent Warszawy nie wygra wyborów prezydenckich. Kampania kandydata KO ma być bowiem prowadzona w oderwaniu od realiów politycznych i społecznych. Te zaś diametralnie zmieniły się po wyborczym zwycięstwie Donalda Trumpa w USA.

– Gdybym ja był przekonany, że Rafał Trzaskowski może wygrać wybory, to ja bym siedział spokojnie, czekałbym sobie na drugą turę wyborów, by poprzeć, tak jak poprzednio, Rafała Trzaskowskiego. Na tę Polskę i na Polskę po zwycięstwie Donalda Trumpa potrzebna jest inna logika kampanii prezydenckiej. Nie tylko inny kandydat, niż to się na końcu stało, ale przede wszystkim inna logika – powiedział.

"Mądrale" Trzaskowskiego

Kamiński pytał na jakiej podstawie członkowie sztabu Trzaskowskiego sądzą, że ich kandydat łatwo wygra z Karolem Nawrockim i pozostałymi startującymi w wyborach.

– PO konsekwentnie przegrywa wybory z PiS-em. Jest konsekwentnie mniej popularną partią niż PiS, więc na jakiej podstawie ci mądrale wymyślili, że właśnie w partyjnej rywalizacji – choć ciągle przegrywają – akurat tym razem wygrają? – powiedział Kamiński.

– Na jakiej podstawie, w sytuacji w której rząd ma rekordową niepopularność, oni uważają, że kandydat PO ma „posprzątane”, […] że nic nie musi robić? […] Oni są przekonani, że Rafał jest świetny i że oni na pewno tę kampanię wygrają. Co mam z tym zrobić? Po prostu super, trzymam kciuki – dodał polityk.

