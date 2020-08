Oburzające słowa rabina. Reaguje prezydent Oświęcimia

Hokeista Eliezer Szerbatow dołączył do Re-Plast Unii Oświęcim tego lata. Jednocześnie przeniósł się do Polski z Kazachstanu. Szerbatow jest jednocześnie kapitanem reprezentacji Izraela. Jego decyzji nie potrafi pojąć rabin Poupko. Duchowny stwierdził, że Szerbatow dołączył do "drużyny z Auschwitz".

"Jesteś utalentowanym zawodnikiem. Czy naprawdę nie mogłeś znaleźć innej drużyny? Każda twoja bramka przyniesie chlubę miastu, które oglądało, jak nasi bracia i siostry wylatują z dymem komina. Każdy, kto zamieszkuje dziś to miasto, jest winny" – powiedział. W rozmowie z Onetem rabin podkreśla, że tereny tego miasta są "przesiąknięte krwią" i nigdy nie zapomni o ludziach, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Żydami. "Przynoszenie chwały miastu znanemu tylko z tych historycznych wydarzeń wielu Żydów postrzega jako bardzo obraźliwe" – dodaje.

Na skandaliczne słowa zareagował już prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. "W imieniu mieszkańców Oświęcimia wyrażam stanowcze oburzenie w związku ze słowami rabina Elchanan Poupko, który skrytykował Eliezera Sherbatova, nowego zawodnika drużyny hokejowej Unia Oświęcim za to, że jako reprezentant Izraela będzie grał w mieście, w którym istniał obóz Auschwitz. Ponadto, w swoich skandalicznych wypowiedziach dobitnie oskarżył on mieszkańców miasta Oświęcim o brak niesienia pomocy więźniom i współodpowiedzialność za istnienie obozu, co sprzeczne jest z oczywistymi faktami historycznymi" – czytamy w oświadczeniu.

"Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec kłamliwych stwierdzeń i insynuacji zawartych w opiniach amerykańskiego rabina Poupko, które krzywdzące są zarówno dla miasta Oświęcim jak i dla jego mieszkańców, ale także wielu Polaków, którzy byli ofiarami II wojny światowej. Wypowiedzi takie burzą trud i prace wielu osób oraz instytucji zaangażowanych w Pamięć i edukację pokojową i są szkodliwe dla budowania pozytywnych relacji polsko-żydowskich. W związku z powyższym oczekujemy od Państwa stanowczej reakcji i potępienia tych wypowiedzi" – podkreślił prezydent Oświęcimia.