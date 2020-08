Emocjonalne wystąpienie Jachiry. Terlecki do posłanki: Na głupotę nie ma rady

W czwartek wieczorem sejmowa komisja regulaminowa przyjęła projekt ustawy zakładający podwyższenie pensji osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe, w tym parlamentarzystom. W myśl proponowanych zmian, poseł lub senator miałby zarobić 0,63 pensji podstawowej sędziego Sądu Najwyższego. Oznacza to, że będzie mógł liczyć nawet na 12,6 tys. zł brutto plus diety. Dla posłów będzie to podwyżka wnagrodzenia o ponad 40 proc. w stosunku do obecnych zarobków.

Dziś projekt prezentował w Sejmie poseł PiS Jarosław Zieliński. Jak podkreślał, wynagrodzenia parlamentarzystów zostały obniżone w 2018 roku. W tym czasie zaś następował wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. – Jego [projektu - red.] celem jest próba urealnienia wynagrodzeń osób sprawujących kierownicze funkcje publiczne – oświadczył.

Debacie nad projektem towarzyszyła burzliwa dyskusja. Emocjonalne wystąpienie wygłosiła posłanka KO Klaudia Jachira. – Wiadomo, że służenie w autorytarnej partii i wyzbycie się wszystkich wartości kosztuje i nikt nie ma co do tego wątpliwości, że nie robicie tego za darmo – mówiła posłanka.

Jej wystąpienie postanowił skomentować prowadzący obrady wicemarszałek Ryszard Terlecki. – Pani poseł, na głupotę nie ma rady, dlatego pani nie przerywałem – powiedział polityk PiS.