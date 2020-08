Nie żyje piosenkarz disco polo. Utopił się podczas wieczoru kawalerskiego

Do tragedii doszło w miejscowości Rudnik Pierwszy (Lubelskie). Według ustaleń policji podczas wieczoru kawalerskiego dwóch mężczyzn zdecydowało się popływać na pobliskim stawie.

W pewnym momencie łódka się przewróciła. Jeden z mężczyzn zdołał się wdrapać na pojazd, ale drugi pozostał w wodzie. "Jeden z pozostających na brzegu wskoczył do wody, aby pomóc kolegom, ale po chwili zniknął pod powierzchnią. Wezwani strażacy wydobyli 35-letniego mieszkańca gminy Batorz ze stawu. Jego życia nie udało się uratować" – przekazał rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, młodszy aspirant Paweł Cieliczko.

Okazało się, że zmarłym mężczyzną jest Marcin Felek. "Byłeś dla nas jak Brat, miły, uśmiechnięty, zaradny, zawsze można było na Ciebie liczyć, niestety to co się wydarzyło, wcale nie powinno mieć miejsca, jest to dla nas jak i całej rodziny ogromna tragedia. Zapamiętamy Cię takim jakim byłeś. Żegnaj Przyjacielu" – napisali członkowie zespołu NoLime na Facebooku.

