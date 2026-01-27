Polska grupa przejmuje większość udziałów w niemieckiej firmie kolejowej

Łączne szacowane zaangażowanie finansowe Olavion w transakcję, obejmujące cenę podstawową i dodatkową sprzedaży udziałów, a także potencjalny earn-out, wyniesie do 8,4 mln euro, tj. 35,4 mln zł.

"RBP współpracuje z Olavion i posiada wymagane zezwolenia na rynku niemieckim na transport kolejowy, 6 lokomotyw i 50 zatrudnionych pracowników. Ponadto, prowadzi szkolenia i egzaminy uznawane przez certyfikowane podmioty dla pracowników kolejowych oraz oferuje na rynku niemieckim usługi wynajmu maszynistów" – czytamy w komunikacie.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

