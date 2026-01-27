Gadowski o partiach "duplikatach": Czy służby wykreują nowy twór?

Stary Dowcip mówi, że kiedy chce się opanować sytuację, to do złożonej sytuacji wprowadza się kozę. I koza zmienia całkowicie przebieg sytuacji. Do czego piję? Piję do tego, że regularnie w polskich wyborach pojawia się partia duplikat.

Partia nowa, która zmienia rzeczywistość i sprawia, że wygrywają jedni lub drudzy. Takie partie jednorazowego użytku, wprowadzane ciągle z tego samego klucza, odgrywają w Polsce rolę już od wielu elekcji. Taką partią była partia Palikota.