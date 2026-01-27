Salvini optuje za jak najszybszym porozumieniem Kijowa z Moskwą. "Słyszeliśmy, jak Zełenski, po wszystkich pieniądzach, wysiłkach i pomocy, jaką otrzymał, ma jeszcze czelność narzekać. Przyjacielu, przegrywasz wojnę, tracisz ludzi, wiarygodność i godność: podpisz porozumienie pokojowe jak najszybciej" – napisał wicepremier Włoch w mediach społecznościowych.

Jego zdaniem Zełenski "musi wybrać między porażką a klęską".

Na wpis Salviniego odpowiedziała już dyplomacja Ukrainy. Georgiy Tykhyi, rzecznik MSZ, nawiązał do bitwy pod Monte Cassino z czasów II wojny światowej, wskazując, że wzięło w niej udział od 3 do 5 tys. Ukraińców, a choć zwycięstwo wydawało się odległe, to "nie wybierali między porażką a klęską".

"Walczyli ramię w ramię z innymi sojusznikami, ponieważ na szali była wolność Włoch i całej Europy. Bez względu na to, jak trudna jest dziś walka Ukrainy, jest ona równie ważna jak 80 lat temu" – napisał Tykhyi.

Rzecznik ukraińskiego MSZ podkreślił ponadto, że Salvini ze swoimi pomysłami powinien zwrócić się do Władimira Putina, który odpowiada za rozpoczęcie wojny.

Gwarancje bezpieczeństwa USA dla Ukrainy w zamian za Donbas dla Rosji?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielę, że amerykański dokument dotyczący gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jest "w 100 procentach gotowy", a Kijów czeka teraz na czas i miejsce jego podpisania.

Zełenski konsekwentnie powtarza, że integralność terytorialna Ukrainy musi zostać zachowana w każdym porozumieniu pokojowym, mającym na celu zakończenie wojny.

Wysoki rangą urzędnik ukraiński przyznał w rozmowie z "Financial Times", że Ukraina jest coraz bardziej niepewna, czy Waszyngton faktycznie zobowiąże się do udzielenia gwarancji bezpieczeństwa, ponieważ Stany Zjednoczone "zawsze wstrzymują się z podpisaniem" tego dokumentu.

Kijów chce potwierdzenia gwarancji przed oddaniem jakiegokolwiek terytorium. Jednak Stany Zjednoczone uważają, że Ukraina musi oddać Donbas, aby zakończyć wojnę i nie wywierają presji na prezydenta Rosji Władimira Putina, aby wycofał się z tego żądania – napisał dziennik.

