Różne spojrzenia na 5G

Unia Europejska

Komisja Europejska opublikowała w styczniu 2020 r. dokument „5G Toolbox”, który jest zestawem rekomendacji dla państwa członkowskich wspierającym je w budowania sieci piątej generacji. Dokument mówi m.in. o skrupulatnej ocenie ryzyk związanych z infrastrukturą i dostawcami czy wpracowanie wspólnych narzędzi przeciwdziałającym cyberprzestępstwom. – Wyposażyliśmy państwa członkowskie UE, operatorów telekomunikacyjnych i użytkowników w narzędzia do budowy i ochrony europejskiej infrastruktury o najwyższych standardach bezpieczeństwa, abyśmy wszyscy mogli w pełni wykorzystać potencjał, jaki oferuje technologia 5G – uważa Thierry Breton, unijny komisarz odpowiedzialny za rynek wewnętrzny. Europejskie rekomendacje mówią o dywersyfikacji dostawców i pozostawiają państwom decyzję o tym, z kim i w jakim zakresie chcą współpracować.

Niemcy

Niemieckie urzędy (Federalna Agencja ds. Sieci, Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Danych i Federalny Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji) opracowały właśnie katalog wymagań bezpieczeństwa dla sieci telekomunikacyjnych, który precyzuje techniczne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sieci 5G. Znajdują się w nim m.in. wytyczne dotyczące certyfikacji krytycznych komponentów, sprawdzania deklaracji wiarygodności od producentów i dostawców systemów czy monitoringu bezpieczeństwa. – Ważna jest ochrona integralności systemów teleinformatycznych przed zagrożeniami oraz ustanowienie najwyższych standardów bezpieczeństwa. W tym celu krytyczne funkcje sieci i usług telekomunikacyjnych powinny mieć szczególnie wysoki poziom ochrony – uważa dr hab. Wilhelm Eschweiler, wiceprezes Federalnej Agencji ds. Sieci. Katalog nie zmyka możliwości startowania w przetargach na rozwój sieci żadnej z firm.

Czechy

Południowemu sąsiadowi Polski zdecydowanie bliżej jest do otwartych rozwiązań niż do polityki USA w tej kwestii, która rekomenduje blokadę rozwiązań chińskich. Wiosną ubiegłego roku Czesi zorganizowali dużą międzynarodową konferencję na temat bezpieczeństwa, na którą zaprosili przedstawicieli 32 krajów i wypracowali tzw. propozycje praskie, czyli zbiór dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa i rozwoju sieci. „Komunikacja jest kamieniem węgielnym naszych społeczeństw. Określa ona prawie każdy aspekt naszego życia. Jednak szybki rozwój i skala, na jaką wykorzystujemy technologie komunikacyjne, zwiększa naszą zależność i podatność na zagrożenia. (…)Bezpieczna, pewna i odporna infrastruktura wymaga odpowiednich strategii krajowych, solidnej polityki, kompleksowych ram prawnych i wyspecjalizowanego personelu, który jest odpowiednio przeszkolony i wykształcony. Silne bezpieczeństwo cybernetyczne wspiera ochronę wolności obywatelskich i prywatności” – zapisano w dokumencie. – Republika Czeska musi dokładnie zbadać każdego potencjalnego dostawcę pod kątem cyberbezpieczeństwa. (...) Jasno określamy parametry tego, czym jest to bezpieczeństwo i jak musi się zachować potencjalny operator, który wprowadzi sieć 5G. I nie mówmy, czy to ta czy ta firma, ale wprowadzimy konkretne zasady, których będzie należało ściśle przestrzegać – zapewniał w wywiadzie udzielonym w czeskiej telewizji publicznej wicepremier Czech Karel Havlíček.

Wielka Brytania

W połowie lipca br. rząd Wielkiej Brytanii podjął decyzję o wykluczeniu jednego z dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych. Zgodnie z przyjętymi przepisami, operatorzy mają siedem lat na wymianę urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej pochodzących od firmy Huawei. Tak długi okres, daje możliwość zmiany ograniczeń, w zależności od rozwoju sytuacji politycznej na świecie.

Polska

Polska, choć podkreśla bliską współpracę z USA, w kwestii 5G wciąż pozostaje otwarta na różne rozwiązania. – Czekamy na szczegóły, ale Polska jest gotowa do tego, aby podjąć taką współpracę z amerykańskimi firmami, ale także europejskimi firmami, które będą kooperowały wokół tego tematu oraz innymi przedsiębiorstwami globalnymi, które zapewnią odpowiednie warunki bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa infrastruktury – powiedział po sobotnim spotkaniu Mika Pompeo z premierem Mateuszem Morawieckim, rzecznik rządu Piotr Müller.

Polska chce być liderem w cyberbezpieczeństwie