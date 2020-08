Szumowski: Nie zamierzam się ukrywać, nadal będę pomagał ludziom

Politycy opozycji zarzucali wczoraj Łukaszowi Szumowskiemu, że odchodzi w najgorszym momencie, bo przed drugą falą koronawirusa. Co na to były już minister zdrowia? – Niektórzy mówią, że uciekam z tonącego statku. To nie tak. Decyzję o tym, że odchodzę z resortu podjąłem jakiś czas temu. Muszę być w niej konsekwentny. Nie znikam z polityki, nadal piastuję funkcję poselską. Nie zamierzam się ukrywać i udawać, że mnie nie ma. Jednak muszę odpocząć od pracy w resorcie, którą bardzo lubiłem. Mam dobre wspomnienia z pracy w Ministerstwie Zdrowia, chociaż czasem było trudno. Jednak ważne, że dzięki pracy moich współpracowników udało się pomóc wielu Polakom. Dzięki zaangażowaniu pracowników resortu zdrowia mogliśmy uratować chorujących na różne schorzenia. Oczywiście żałuję, że nie udało się pomóc wszystkim, ale tak czasem bywa. Nie jestem w stanie pomóc każdemu – mówi nam prof. Szumowski.

Podczas wczorajszej konferencji Łukasz Szumowski przyznał, że wraca do "wyuczonego zawodu". Co to oznacza? – Podjąłem decyzję, że wracam do Anina. Nadal będę pomagał ludziom. Będzie to trochę inna pomoc niż ta ze strony resortu zdrowia. Jednak to mój cel, moje powołanie – powiedział nam.

Prof. Szumowski skomentował też rzekome nieprawidłowości, do których miało dojść przy zamawianiu sprzętu ochronnego. – Wiele razy tłumaczyłem się z powodu rzeczy, które o mnie pisano. Szczególnie w kontekście zakupu maseczek. Jednak wszystko, co robiłem było podyktowane chęcią pomocy. W sytuacji, gdy nie mieliśmy środków ochrony osobistej robiliśmy wiele, aby je zdobyć. Zawsze legalnie. Będę to podkreślał za każdym razem – podsumował.

