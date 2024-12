Gdzie jest Marcin Romanowski? Jest komentarz adwokata polityka

Pełnomocnik Marcina Romanowskiego odniósł się do sprawy w rozmowie z RMF FM.

Mec. Lewandowski: Absolutnie nie mogę potwierdzić informacji, żeby się ukrywał

– Nie mam żadnej wiedzy, żeby mój klient się ukrywał – oświadczył mec. Bartosz Lewandowskim, podkreślając przy tym, że absolutnie nie może potwierdzić takiej informacji.

Adwokat stanowczo odmówił jednak udzielenia odpowiedzi na pytania o miejsce pobytu jego klienta. Jak tłumaczył, taka inforomacja jest objęta tajemnicą obrończą.

– Nie wiem, co tak naprawdę policja zrobiła, żeby ustalić miejsce pobytu mojego klienta. Tak, jak informowałem, jego stan zdrowia nie był najlepszy. Nie jest to chyba jakiś problem w zlokalizowaniu miejsca, gdzie jakaś osoba ewentualnie przebywa – dodał.

List gończy za Romanowskim? Jest wniosek

"Policjanci z Komendy Stołecznej Policji wystąpili do Prokuratury Krajowej z wnioskiem o wydanie listu gończego wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że poseł ukrywa się, stąd konieczność wydania listu gończego" – poinformował w czwartek rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra-koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Przypomnijmy, że w poniedziałek sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla Marcina Romanowskiego. Dzień później Prokuratura Krajowa przekazała, że policja dysponuje już dokumentacją konieczną do zatrzymania i prowadzi zmierzające do tego czynności. Do tej pory mundurowym nie udało się jednak namierzyć parlamentarzysty. Jak wynika z ustaleń mediów, byli w miejscu jego zameldowania, u jego znajomych, w szpitalu i nigdzie go nie zastali.

Jak informował nieoficjalnie Polsat News, Romanowski może przebywać poza granicami kraju i poza Schengen. "Oprócz listu gończego może zostać wydany Europejski Nakaz Aresztowania i czerwona nota Interpolu" – podała stacja.

