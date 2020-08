Pełnomocnik rządu zakażony koronawirusem

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, w połowie sierpnia uczestniczył w spotkaniu z zespołem ds. górnictwa. Wśród uczestników tego spotkania była osoba zakażona koronawirusa.

Nikt jednak nie ma pewności co do tego, że to własnie przy okazji tego spotkania doszło do zakażenia.

Znowu wzrost zakażeń

Mamy 735 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w środowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

Resort zdrowia przekazał również informację o kolejnych 17 zgonach. Zmarli to osoby w wieku 37-90 lat. Zgony miały miejsce w Raciborzu, Działdowie, Zgierzu, Krakowie, Płocku, Kozienicach, Łańcucie, Poznaniu, Gliwicach, Tychach, Szczecinie i w miejscowości Kobiór. "Większość osób miała choroby współistniejące" – poinformowano.

Liczba zakażonych wzrosła dziś do 58 611, z czego 1 913 osób zmarło.

Czytaj także:

Drastyczny wzrost chorób psychicznych. Kolejny skutek pandemiiCzytaj także:

"COVID-19 nabiera tempa". Dobowy rekord zakażeń u sąsiada PolskiCzytaj także:

Ujawnili zaniedbania ws. COVID-19. Resort zdrowia groził lekarzom