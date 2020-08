Czaputowicz złożył rezygnację. Jest decyzja premiera Morawieckiego

"Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję ministra Jacka Czaputowicza i dziękuje za jego prace" – poinformował na Twitterze szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Jego następca zostanie przedstawiony w najbliższym czasie wraz z nowym Ministrem Zdrowia" – podał dalej szef KPRM.

To kolejna w tym tygodniu dymisja ministra rządu Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy, że we wtorek do dymisji podał się minister zdrowia Łukasz Szumowski, a dzień wcześniej jego zastępca Janusz Cieszyński. We wtorek zrezygnowała także wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Jacek Czaputowicz pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych od stycznia 2018 roku. Wcześniej resortem kierował Witold Waszczykowski.

