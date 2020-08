Trzaskowski narzeka na brak wytycznych od MEN. "Rząd umywa ręce od odpowiedzialności"

"1 września lada moment, więc co robimy my – rodzice? Organizujemy podręczniki, kupujemy zeszyty i szkolne przybory, nowy strój na WF czy plecak na książki. Znamy to wszyscy. Ale w tym roku zastanawia nas jeszcze coś. Jak będzie wyglądała nauka w szkołach? Czy nasze dzieci będą w niej bezpieczne?" – pyta na swoim Facebooku Rafał Trzaskowski.

Jego zdaniem rząd zrzucił odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na barki dyrektorów szkół. Jak przyznał prezydent Warszawy samorządowcy czekali na wytyczne z Ministerstwa Edukacji Narodowej i "otrzymaliśmy je. Jest tylko jeden problem. Oczywiście ten sam, co poprzednio. Rząd umywa ręce od odpowiedzialności, więc te „wytyczne” są bardzo ogólne" – napisał Trzaskowski.

Trzaskowski narzeka, że na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego wciąż brak szczegółowych wytycznych, co do tego jak zapewnić bezpieczeństwo uczniom. "Skutek jest taki, że na te kilka ostatnich dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego wciąż brakuje nam szczegółowych wytycznych sanitarnych czy też dotyczących poszczególnych form kształcenia" – napisał na swoim profilu prezydent stolicy.

Administracja Trzaskowskiego przygotowała dla dyrektorów szkół dokument, w którym zawarła wytyczne postępowania dla nauczycieli i wychowawców.

"Przygotowaliśmy „WARSZAWSKIE WYTYCZNE EDUKACYJNE - nauka w czasie pandemii” dla dyrektorów szkół i przedszkoli, w tym również placówek specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. To szczegółowe procedury postępowania w przypadku każdego wariantu – nauki i pracy zdalnej, mieszanej i tradycyjnej. Przygotowaliśmy je w gronie ekspertów, naszych pracowników – również na bazie informacji i wniosków, które otrzymaliśmy od rodziców i uczniów" – napisał Trzaskowski.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne, którą mówią o organizacji pracy placówki oświatowej w taki sposób, by uczniowie, nauczyciele i personel mogli czuć się bezpiecznie. Minister Piontkowski przedstawił te założenia 5 sierpnia.

