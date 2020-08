"Doskonały fachowiec". Prof. Simon o nowym ministrze zdrowia

To jest doskonały fachowiec, sprawdził się jako szef NFZ i choć przejmuje ministerstwo w trudnym okresie, to jestem pewny, że sobie poradzi – powiedział o nowym ministrze zdrowia prof. Krzysztof Simon, ordynator Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM we Wrocławiu.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Łukasza Szumowskiego na stanowisku ministra zdrowia zastąpi szef Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski. Do tej kandydatury odniósł się w rozmowie z WP abcZdrowie prof. Krzysztof Simon. Ordynator Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM we Wrocławiu przyznał, że wybór ten był dla niego zaskoczeniem. O Niedzielskim mówił jednak w samych superlatywach i podkreślił, że cieszy go ta kandydatura. – Nie znam wprawdzie osobiście pana Niedzielskiego, ale patrząc, jak wyprowadził na prostą NFZ, (a wiemy, że tam też była trudna sytuacja), to można przypuszczać, że i tu będzie dobrym zarządcą, a przypominam, że czeka nas trudny czas, bo epidemia nie ustępuje, a zaraz będziemy mieć jeszcze sezonową grypę – powiedział. Prof. Simon określił Niedzielskiego jako "doskonałego fachowca". Wyraził przekonanie, że choć przejmuje resort zdrowia w trudnym okresie, to -podobnie jak w NFZ - sobie poradzi. Czytaj także:

