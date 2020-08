Zaskakujące słowa Neumanna. Sonik: Nie wiem, jak to skomentować

Były szef klubu parlamentarnego PO w rozmowie z tabloidem przyznał, iż jego ugrupowanie potrzebuje zmian w kierownictwie. Unikał konkretnej odpowiedzi na pytanie, czy Borys Budka powinien ustąpić ze stanowiska, ale pytany, czy szef PO zamierza wycofać się z polityki odpowiedział: "nie wykluczam".

– Nie mówię, że dziś czy jutro, na razie jest przewodniczącym Platformy, ale w nawet niedalekiej przyszłości? Posłem czy senatorem nie trzeba być za karę. Na razie jednak temat umarł, choć trzy lata przez wyborami był lepszy moment, żeby to zrobić. Na pewno jednak nie w taki sposób, nie w takim tempie, nie z dnia na dzień – odpowiedział polityk PO, pytany o rezygnację Budki.

Neumann zaskoczył również w ocenie ruchu Rafała Trzaskowskiego, twierdząc, że pomysł “wcale nie umarł”, ale nie ma on głębszego sensu w demokracji parlamentarnej, która powinna się opierać na partiach politycznych. W jego ocenie, “niepartyjne partie” w ostateczności nic nie dają. – Każdy ma prawo wystartować, ale ten wstręt do partii politycznych to jest nieporozumienie. Te „bezpartyjne” ugrupowania nie idą po zwycięstwo. One biją się o wejście do parlamentu – stwierdził.

Sonik: Te słowa nie powinny paść

O ocenę słów Sławomira Neumanna został poproszony w Jedynce Polskiego Radia Bogusław Sonik. – Szczerze mówiąc to jakieś zdumiewające słowa. Nie potrafię ich skomentować. Mogę tylko powiedzieć, że nie powinny paść. Nie powinny paść z ust Sławomira Neumanna – mówił polityk PO.

– To było wiadomo już od dawna, od samego początku, kiedy został wybrany Borys Budka na stanowisko przewodniczącego, że to jest sytuacja tymczasowa, kontynuacja, sprawowanie przez niego szefostwa klubu. Było to odłożone w związku z pandemią i wyborami prezydenckimi na sierpień, wrzesień i planowo po prostu wyjazdowe spotkanie, które ma się odbyć na początku września, miało być temu poświęcone – dodawał Sonik.

