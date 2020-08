Wicerzecznik PiS: Rekonstrukcja zgodnie z planem

W czwartek rano Jacek Czaputowicz złożył na ręce premiera rezygnację ze stanowiska ministra spraw zagranicznych. Dymisja została przyjęta. Rezygnacja szefa MSZ nie była jednak jedyną zmianą w rządzie w tym tygodniu. We wtorek do dymisji podał się minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dzień wcześniej z tego resortu odszedł wiceminister Janusz Cieszyński. We wtorek zrezygnowała także wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Łukasza Szumowskiego na stanowisku ministra zdrowia zastąpi szef Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski, a Jacka Czaputowicza zastąpi nowy szef MSZ – Zbigniew Rau.

Radosław Fogiel pytany był w związku z tym o spodziewaną rekonstrukcję rządu.

– Rekonstrukcja będzie się odbywać zgodnie z planem, jeśli chodzi o samą rekonstrukcję i jeśli chodzi o terminy. Rzeczywiście, teraz mamy dwóch nowych ministrów, ale wynika to wyłącznie z tego, że minister zdrowia i minister spraw zagranicznych po prostu złożyli wcześniej rezygnacje, tak jak zresztą zapowiadali – stwierdził Fogiel w radiowej Jedynce.

Zaznaczył, że nie chodzi o konkretne osoby, ale o zmianę, "która ma pomóc usprawnić funkcjonowanie Rady Ministrów i funkcjonowanie zarządzania państwem, jest oczywiście jeszcze przed nami". – Wrzesień, może ciut później, i będziemy mieli nową formułę Rady Ministrów – sprecyzował.

Czytaj także:

Koalicja PiS-PSL? "Panie Kosiniak-Kamysz plotki słyszałem"Czytaj także:

"Tego nie da się obronić". Gawryluk o manipulacji dot. KaczyńskiegoCzytaj także:

"Przy tak głupiej opozycji...". Durczok wieszczy długie rządy "kaczyzmu"