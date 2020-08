"Nie ma zgody, żeby politycy i media usprawiedliwiały popełnianie przestępstw". Wiceminister o usprawiedliwianiu Margot

– Jeżeli chodzi do sytuacji, w której ktoś popełnia przestępstwo, dokonuje fizycznej napaści na innego człowieka, a jest przedstawiana następnie jako ofiara represji i więzień polityczny, to jest to nie tylko nieuczciwe i narusza prawa ofiary tego przestępstwa, ale zachęca inne osoby do aktów agresji – dodawał.

Jabłoński odniósł się również do wyboru nowego szefa MSZ.

– Myślę, że pan minister Rau będzie doskonale prowadził nasze działania w ramach polityki zagranicznej. Robił to świetnie jako szef komisji spraw zagranicznych. Tezy stawiane przez polityków opozycyjnych – od pierwszego dnia będzie atakowany, już wczoraj mogliśmy to obserwować. Na tym polega polityka i taka jest rola polityków opozycji – ocenił.

