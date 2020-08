Oświadczenie majątkowe 29-letniego wiceministra. Zarobił więcej niż premier

Z oświadczenia majątkowego wiceministra wynika, że w 2019 roku zarobił on w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów blisko 220 tys. zł, co przekłada się na ok.18 tys. zł miesięcznie. Co ciekawe, w tym samym okresie premier Morawiecki zarobił 217 tys. zł.

Piotr Patkowski zadeklarował, że zgromadził 37 tys. zł w gotówce. Z jego oświadczenia wynika także, że posiada jeszcze papiery wartościowe o wartości 69,6 tys. zł. Ma rónież długi w postaci wierzytelności na 43 tys. zł wobec osoby fizycznej.

Patkowski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na SGGW w Warszawie. Wiceministrem finansów jest od kwietnia. Od sierpnia 2018 r. kierował Departamentem Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Premiera. Odpowiadał tam za regularne opiniowanie projektów wszystkich ustaw oraz brał udział w pracach nad ostatecznym kształtem takich projektów jak np. ustawa o przeciwdziałaniu zatorów płatniczych, nowe prawo zamówień publicznych czy Konstytucja dla Biznesu.

Jest także wiceprzewodniczącym Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W styczniu 2020 roku odtworzył stanowisko Koordynatora OSR, którego jednym z głównych zadań jest badanie prawidłowości wykazywania skutków finansów projektów legislacyjnych dla finansów publicznych, przedsiębiorców i obywateli. Patkowski był też jednym z autorów programu "Mosty dla Regionów", a wspólnie z Piotrem Woźnym rozpoczął rządowy program walki ze smogiem.

