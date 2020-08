Lockdown jednak możliwy? Fogiel: Epidemia nie informuje nas o swoich zamiarach

– Optymistyczne jest to, że nie są to zakażenia w całej populacji, tylko ogniska. Zdarzają się niestety osoby, które czy to przez zapomnienie, czy też z premedytacją ignorują zalecenia. Warto jednak ciągle o konieczności zakrywania ust i nosa, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach, przypominać i o to apelować – dodawał.

"Odczytuję to, jako ogólne przypomnienie"

Fogiel odniósł się również do słów prezydenta Dudy, które padły w wywiadzie dla tygodnika „Sieci". „Uważam, że zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy także w 2023 r. jest możliwe. Jeżeli uda się tej formacji uniknąć efektu obserwowalnej arogancji władzy, co najbardziej ludzi denerwuje" – mówił prezydent.

– Prezydent formułuje pewne ostrzeżenia, co do problemów, jakie każda formacja rządząca może napotkać na swojej drodze. My też wiemy, że źródłem naszych sukcesów w dużej mierze jest podejście do obywateli, do sprawowania władzy. Nie sprawujemy władzy dla samej władzy. I bardzo ważne by z biegiem czasu o tym nie zapomnieć. Dlatego prezes Jarosław Kaczyński, twórca sukcesu Zjednoczonej Prawicy, tak często przypomina o skromności, braku arogancji i napomina, że politycy są po to by pracować i służyć, a nie cieszyć się samymi sobie – stwierdził polityk.

– Odczytuję to, jako ogólne przypomnienie o tym co nie powinno się zmieniać przez nadchodzące lata – dodawał w TVP1.

Rekonstrukcja? "Będzie to zmiana filozofii funkcjonowania Rady Ministrów i całego rządu"

Radosław Fogiel zapewnia, że mimo rezygnacji ministrów Szumowskiego i Czaputowicza, zasadnicza rekonstrukcja rządu będzie przebiegała zgodnie z planem i zostanie ogłoszona we wrześniu, październiku. – Będzie to zmiana filozofii funkcjonowania Rady Ministrów i całego rządu. Chcemy mocniej zrywać z koncepcją Polski resortowej – mówił.

Odnosząc się zaś do zapowiadanego zmniejszenia liczby resortów dla Solidarnej Polski i Porozumienia zastępca rzecznika PiS powiedział, że "podstawą sukcesów naszej formacji jest to, że nawet jeśli gdzieś dochodzi do spięć, to koniec końców jesteśmy w stanie wypracować takie rozwiązanie, które może nie uszczęśliwia wszystkich, ale wszystkich satysfakcjonuje".

Czytaj także:

"Będziemy przychodzić tutaj każdego 23. każdego miesiąca". Hołownia chce rozliczać rządzącychCzytaj także:

Mocne słowa wiceministra: Ten idiota został zatrzymany