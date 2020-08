Materna: Opozycja zakres swojej kompromitacji przekroczyła już dawno

W felietonie w nowym numerze "Newsweeka" aktor i satyryk Krzysztof Materna nie zostawia na opozycji suchej nitki.

„Podwyżek dla ministrów nie będzie, zakażeń jest coraz więcej, interesy się posypały, to trzeba uciekać. Przypominam też tzw. opozycji, że parę miesięcy temu składała votum nieufności wobec pana Szumowskiego i żądała jego odwołania. Powinna się teraz cieszyć” – zaczyna swój felieton Materna i pisze dalej: „Kontynuując temat opozycji, chciałem dodać, że zakres swojej kompromitacji przekroczyła już dawno, a przyznawanie się do kolejnych błędów jest tylko potwierdzeniem, że się do niczego nie nadaje”.

Następnie satyryk pisze, że opozycja stanowi „kulę u nogi” prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

„W polityce liczą się spektakularne gesty, które wprawdzie łączą się z ryzykiem, ale z drugiej strony mogą decydować o przełomie. Gdyby Rafał Trzaskowski miał odwagę odejść z Platformy i założyć własne ugrupowanie, nadzieja i atmosfera z wyborów prezydenckich mogłyby zostać podtrzymane. Tymczasem jest, jak jest i chyba się nie ma czym ekscytować” – stwierdza Materna.

