"Solidarność" wysyła konwój humanitarny na Białoruś. "Jesteśmy całym sercem z Białorusinam"

– Od 17 dni z uwagą obserwujemy wydarzenia na Białorusi, a nasze serca zwrócone są ku tamtejszym robotnikom i pracownikom. Trwają tam protesty związane z wyborami prezydenckimi, które my traktujemy jako wybory sfałszowane. Dla Solidarności to sprawa jasna, jak i moment szczególny – mówił dziś w Gdańsku Duda. Szef NSZZ "Solidarność" zwrócił uwagę, że wydarzenia nia Białorusi dzieją się dokładnie 40 lat po tym jak "w tej Sali BHP robotnicy walczyli o to, by powołać wolne, niezależne związki zawodowe". – Dlatego jesteśmy całym sercem z Białorusinami. 40 lat temu to my potrzebowaliśmy pomocy, dziś to Białorusini potrzebują wsparcia od nas – powiedział.

Duda poinformował, że w ubiegłym tygodniu na Komisji Krajowej związek przyjął stanowisko, które wspiera wolną Białoruś. Jak podkreślił, teraz przyszedł czas na konkretne działania. Jednym z nich jest wysłanie na Białoruś konwoju humanitarnego. – Jesteśmy jego organizatorem. Są tam produkty spożywcze, to co czujemy, że może się dzisiaj przydać w zakładach pracy w czasie strajku. Zobaczymy, czy w ogóle zostanie wpuszczony na Białoruś. Dopełniliśmy wszelkich koniecznych formalności, aby tak się stało – wskazał.

Szef "Solidarności" przekazał także informację o powołaniu funduszu "Solidarni z Białorusią", na który związek wpłacił milion złotych. – To kwota potrzebna dla tych którzy tracą pracę, dla ich rodzin. Chcemy wspomagać te rodziny, które stracą swoich żywicieli. Pamiętamy co działo się 40 lat temu w naszym kraju – powiedział.