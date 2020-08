Nitras: Apeluję do kolegów o opamiętanie się

Polityk był pytany o krytykę szefa Platformy Obywatelskiej Borysa Budki ze strony Grzegorza Schetyny, zwłaszcza w kontekście dogadywania się z PiS w sprawie słynnych już podwyżek dla parlamentarzystów. Schetyna nazwał to "politycznym samobójstwem".

– Apelowałbym do swoich kolegów i koleżanek, szczególnie do kolegów, o jakieś opamiętanie się – skomentował tę sprawę Nitras. Według niego to charakterystyczne, że Schetyna "uaktywnia się w sprawach wewnętrznych, a bardzo często brakuje mi jego głosu w sprawach zasadniczych, chociażby w kwestii polityki prowadzonej przez rząd".

– Apelowałbym do niego (Schetyny – red.), żeby swoją aktywność przeniósł w obszar doradztwa wewnętrznego czy też doradztwa Borysowi Budce. Wiem, że Borys jest na to otwarty – stwierdził poseł Platformy.

Pytany, czy byłby za wyrzuceniem Schetyny z partii, Nitras kategorycznie zaprzeczył. – Pamiętam czasy, kiedy za byle co straszono albo wręcz wyrzucano z klubu czy z PO. Wydaje mi się, że te czasy odeszły. Nie stosujemy już takich działań – przekonywał polityk.

