Koronawirus u jednego z jasnogórskich pielgrzymów. Pątnicy wysłani na kwarantannę

Kontrowersyjny projekt wróci. PiS chce spróbować znowu

We wrześniu PiS ponownie może podjąć próbę przeforsowania projektu tzw. ustawy abolicyjnej dla urzędników. Niewykluczone jednak, że w okrojonej wersji, by do pomysłu przekonać ziobrystów – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".