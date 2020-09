"Co Pan będzie robił pojutrze o 18.00?". Mazurek zażartował z Neumanna

– Nie ma pan wrażenia, że ścieki z „Czajki” rozmyły właściwie całą „Nową Solidarność”? – pytał Neumanna dziennikarz.

– To jest kłopot Rafała Trzaskowski, chociaż niezawiniony przez niego – odpowiedział poseł PO. – To co się wydarzyło, pierwsza awaria rok temu, pokazała, że to wada techniczna rury. Dzisiaj można się spodziewać, że pewnie jest to to samo. Ale to nie jest rzecz komfortowa, Rafał Trzaskowski musi skupić się na zamknięciu tej awarii – dodał Neumann.

– A co pan będzie robił pojutrze o 18? – zapytał następnie Mazurek. Kiedy polityk stwierdził, że nie wie co będzie robił w środę o 18, dziennikarz stwierdził: „Bo może wpadłby Pan na most w Tczewie, odbędzie się wielkie powitanie fali Nowej Solidarności, która przypłynie z Warszawy, do Gdańska''.

Mazurek nawiązał do analizy IMGW, które poinformowało, że fala po zrzucie ścieków do Wisły w Warszawie, związanym z awarią układu przesyłowego do oczyszczalni „Czajka”, do Tczewa dopłynie właśnie w czwartek o godzinie 18.

– Na most w Tczewie zawsze zapraszam, bo to historyczny obiekt, gdzie padły pierwsze strzały w trakcie II wojny światowej. Na tym moście właśnie, bo tam Polacy zatrzymali niemiecki pociąg z wojskiem – odpowiedział wymijająco Neumann.

