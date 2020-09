Koniec spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy. Co ustalono?

– Rozmowy upłynęły w bardzo konstruktywnej atmosferze. Brało w nich udział osiem osób – poinformował dziennikarzy Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiS.

Ze strony Prawa i Sprawiedliwości w spotkaniu uczestniczyli: premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Solidarną Polskę reprezentowali: minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i europoseł Patryk Jaki, natomiast Porozumienie – wiceszef MON Marcin Ociepa oraz Jarosław Gowin.

– Chcemy jak najszybciej sfinalizować kolejny etap rozmów i jak najszybciej zawrzeć nową umowę koalicyjną. Po dzisiejszym spotkaniu jestem pełen optymizmu i uważam, że już jest zrobiony bardzo dobry grunt pod to, aby szybko sfinalizować nową umowę koalicyjną i rozpocząć zapowiadaną przez nas ofensywę programową. Następne spotkanie mamy w poniedziałek koło południa. Tam już będziemy mówić o szczegółach – poinformował Sobolewski.

Do rekonstrukcji rządu ma dojść we wrześniu lub na początku października. Mówi się o zmniejszeniu liczby resortów do 12–13 i wzmocnieniu ośrodka premierowskiego. Solidarna Polska i Porozumienie chcą utrzymać swój stan posiadania, czyli po dwa ministerstwa dla każdego z tych ugrupowań.

Czytaj także:

Wróci kontrowersyjna ustawa? "Terlecki sonduje opozycję"