Od grudnia prawo jazdy można zostawić w domu. Minister podpisał stosowny dokument

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski podpisał dziś odpowiednie dokumenty, co umożliwiło przyjęcie nowych przepisów. Jednakże kierowcy skorzystają z ich zapisów dopiero od 5 grudnia. Wszystko przez trzymiesięczne vacatio legis, które ustawodawca przypisał do wprowadzonych właśnie rozwiązań.

Do tej pory brak dokumentu prawa jazdy podczas kontroli skutkował mandatem w wysokości 50 złotych oraz zakazem dalszego kierowania pojazdem. Od 5 grudnia zniknie obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy. Podczas kontroli policjant poprosi nas o dane. Następnie wprowadzi je do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Tam funkcjonariusz będzie mógł sprawdzić nasze uprawnienia do kierowania pojazdami. Będzie miał także dostęp m.in. do naszego zdjęcia.

W przypadku konieczności zatrzymania prawa jazdy np. w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h, policjant nie zabierze kierowcy dokumentu, ale zablokuje go w systemie. Kierujący, chcąc odzyskać uprawnienia, nie będzie musiał chodzić do urzędu. Sprawę załatwi przez internet.

Dla tych, chcą mieć przy sobie prawo jazdy, ale nie lubią trzymać go w portfelu, istnieje możliwość zainstalowania aplikacji mObywatel. Program dostępny na obie platformy mobilne (Android i iOS) umożliwia posiadanie wirtualnego dokumentu prawa jazdy. Co więcej, użytkownicy mają także możliwość sprawdzenia m.in. liczby swoich punktów karnych. Funkcja mPrawa Jazdy została niedawno włączona dla posiadaczy aplikacji. Już wcześniej mogli oni sprawdzać na swoim smartfonie m.in. informacje o pojeździe czy ubezpieczeniu. Aplikacja może się przydać np. podczas stłuczki, gdy konieczna będzie wymiana danych.

Brak konieczności posiadania przy sobie prawa jazdy jest jednym z elementów pakietu deregulacyjnego, który 14 sierpnia został przyjęty, a niespełna 2 tygodnie później podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę.

