Spurek komentuje inicjatywę Jarosława Kaczyńskiego. "Poczekamy, zobaczymy"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił dziś propozycję zmian w prawie, które mają zwiększyć ochronę zwierząt w Polsce. – Nasza formacja i ja osobiście, uważamy, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny w kwestii ochrony zwierząt – powiedział Kaczyński.

– Względy, które za tym przemawiają mają charakter humanitarny – dodał polityk. Jak podkreślił dalej prezes PiS, chociaż nie we wszystkim warto wzorować się na państwach zachodnich, to w tym zakresie Polska powinna to zrobić. – To jest ustawa, którą poprą wszyscy dobrzy ludzie – stwierdził Kaczyński.

#PiątkaDlaZwierząt

Szczegóły projektu przedstawił szef Forum Młodych PiS Michał Moskal. – Jako Forum Młodych przygotowaliśmy projekt ustawy, który kompleksowo będzie zajmował się tematem ochrony zwierząt – tłumaczył działacz, prezentując #PiątkęDlaZwierząt.

W projekcie znalazły się następujące punkty:

1) Humanitarne traktowanie;

2) Kontrola społeczna ochrony zwierząt;

3) Precyzyjne prawo, większa ochrona;

4) Bezpieczne schroniska;

5) Koniec z łańcuchami.

"Poczekamy, zobaczymy"

Projekt Prawa i Sprawiedliwości skomentowała na Twitterze Sylwia Spurek. Europosłanka, której tematyka ochrony zwierząt jest bardzo bliska, zasłynęła stwierdzeniami o "zwierzętach pozaludzkich", czy "gwałconych krowach". Polityk do pomysłów rządu pochodzi z rezerwą, powątpiewając, czy wejdą one w życie.

"Poczekamy, zobaczymy, czy liderem Zjednoczonej Prawicy jest Jarosław Kaczyński, czy tym razem będzie potrafił dotrzymać słowa. Czas na koniec ery hodowli zwierząt na futra" – napisała Spurek.

