Wojna o pamięć

Świat, w którym żyjemy, nie jest sprawiedliwy. Według amerykańskiego filozofa Thomasa Nagela taka opinia jest jednym z najmniej kontrowersyjnych stwierdzeń, jakie można spotkać w różnych koncepcjach etycznych i politycznych, wypracowanych na przestrzeni dziejów. O ile panuje powszechna zgoda co do tego, że świat nie jest sprawiedliwy, o tyle trudno dojść do porozumienia, gdy pytamy, czym jest sprawiedliwość w odniesieniu do obowiązku pamięci o wszystkich ofiarach wojen i reżimów totalitarnych. Czym powinna być sprawiedliwa pamięć w niesprawiedliwym świecie?