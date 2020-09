Wiceminister zdrowia z dobrymi informacjami. Żadnego powiatu w strefie czerwonej

Powiaty: limanowski, tatrzański i gostyński znajdują się obecnie z żółtej strefie, czerwona pozostaje pusta – od tej dobrej informacji rozpoczął konferencję prasową wiceminister zdrowia.

Waldemar Kraska poinformował również o czynnościach podejmowanych przez ministerstwo w związku z koronawirusem w Polsce.

– Rozpoczęliśmy wysyłkę testów antygenowych do szpitalnych oddziałów ratunkowych i do największych izb przyjęć. W tym tygodniu trafi tam w sumie 500 tys. testów pozwalających na szybką diagnostykę w kierunku – mówił.

– Poszerzamy sieć punktów drive thru, do których powinien udać się pacjent po zleceniu testu przez lekarza POZ. Wydłużamy również godziny ich pracy. Chcemy, by taki punkt był w każdym powiecie – informował.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 506 nowych przypadkach koronawirusa i kolejnych 12 zgonach. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiały 934 osoby.

Według danych MZ liczba wszystkich przypadków koronawirusa wzrosła w czwartek do 72 453. Od początku wybuchu epidemii w Polsce z powodu COVID-19 zmarło 2 159 osób. Wyzdrowiało 58 069 pacjentów.

Czytaj także:

Szef MEN wyjaśnia: Nie nakładamy obowiązku zasłaniania nosa i ust w szkoleCzytaj także:

Czy Polacy zaszczepią się na koronawirus? Ciekawy sondażCzytaj także:

934 ozdrowieńców w ostatniej dobie. Spadła liczba zajętych miejsc w szpitalach