Rosyjska propaganda wciąż szuka adekwatnego podejścia do opisu wydarzeń na Białorusi. Wciąż brakuje jednolitego frontu, choć coraz wyraźniej słyszalne są głosy broniące reżimu Łukaszenki. Zgonie zresztą z linią samego Putina, który przyjął u siebie białoruskiego przywódcę i obiecał sute kredyty. Jak można się domyślać, nie za darmo.

Tak czy inaczej, litewski Sputnik szuka zgrzytów w obozie antyłukaszenkowskiej opozycji i jej zachodnich sympatyków. „Polska zabrała Litwie Cichanouską” – głosi tytuł felietonu Andriusa Piatrinisa (z adnotacją, że jest to wyłącznie opinia autora, niekoniecznie zgodna z linią redakcji). Zdaniem publicysty, niedawna wizyta byłej kandydatki na prezydenta (zdaniem niektórych – obecnej prezydent) w Polsce pokazuje, że to właśnie Warszawa przejmuje inicjatywę w sprawie pomagania opozycji. Patrinis uważa, że Litwa na awanturze o Cichanouską nic nie zyskała. Ostrymi oświadczeniami tylko zepsuła sobie stosunki z Łukaszenką, a śmietankę spija Polska, która – jako dużo poważniejszy gracz, do tego blisko związany z USA – staje się dla „rządu na uchodźstwie” atrakcyjniejszym sojusznikiem. Z drugiej strony, publicysta kreśli obraz konfliktu wewnątrz obozu opozycyjnego. Jego zdaniem zapowiedź założenia partii przez Maryję Kalesnikawą oznacza, że była szefowa sztabu Wiktara Babaryki chce doprowadzić do zmiany władzy w ramach istniejącego systemu, bez pomocy Zachodu. Dzięki heroicznej odmowie wywiezienia na Ukrainę urasta do rangi prawdziwej przywódczyni protestów, tym bardziej wiarygodnej, że pozostała w kraju. Jeśli Putin, Łukaszenka i Kalesnikawa jakoś się dogadają w sprawie przekazania władzy, przebywająca na Zachodzie Cichanouska będzie już niepotrzebna.

Warto przy tym dodać, że Kalesnikawa wciąż jest przebywa w areszcie, a Łukaszenka, jak już wspomniałem, dostał póki co polityczne (i finansowe) błogosławieństwo od Putina, scenariusz kreślony przez litewskiego publicystę na usługach Moskwy na razie wydaje się odległy. Na razie…

