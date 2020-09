"Najpierw rekonstrukcja, później kongres"

Zmiany w rządzie mają się odbyć na przełomie września i października. Rekonstrukcja zakłada m.in. zmniejszenie liczby resortów i powrót Jarosława Gowina do rządu. Rozmowy na temat kształtu nowego gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego od kilku tygodni toczą się w centrali PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. CZYTAJ WIĘCEJ

Jak komentował w poranku Polskiego Radia szef MON Mariusz Błaszczak najpierw odbędzie się rekonstrukcja, a później kongres PiS.

– Chodzi o to, że zakończyła się dotychczasowa kadencja władz, a więc kolejne wybory na kolejną kadencję, ale także są pomysły dotyczące zmian strukturalnych w PiS, których zadaniem jest też zdynamizowanie działań PiS w terenie – tłumaczył polityk.

Jak dodał szef MON, w PiS panuje zgoda w kwestii potrzeby przeprowadzenia zmian.

– Jesteśmy zgodni co do tego, że rząd musi przejść powinien przejść zmiany, dzięki którym będzie funkcjonował sprawniej (…) niewątpliwie zmniejszy się liczba ministerstw, co wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie rządu – podkreślił Błaszczak.

