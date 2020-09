Ogórek bije się w piersi. "Uświadomiłam sobie, że za tym stoi krzywda zwierząt"

W rozmowie z portalem plotek.pl Magdalena Ogórek przekonuje, że zmieniła zdanie, co do noszenia naturalnych futer. Przekonały ją do tego warunki, w jakich hodowane są zwierzęta futerkowe. Zachęca również inne kobiety do pójścia w jej ślady.

– Świadomość warunków, w jakich hodowane są zwierzęta, uświadomiła mi, że za ciuchem w sklepie stoi prawdziwa krzywda zwierząt. Dawniej nie zastanawialiśmy się nad tym, najwyższy czas ograniczyć bezsensowny konsumpcjonizm na świecie. Czy żałuję? Staram się niczego w życiu nie żałować, tylko naprawiać – powiedziała.

Jednak rezygnacja z naturalnych futer to nie jedyna zmiana, jaką propaguje Ogórek. Jak przyznała, zachęca wszystkie swoje znajome do ograniczenia konsumpcji.

– Musimy ograniczyć kupowanie. Naprawdę każdą kreację można założyć więcej niż jeden raz. To ostatni moment na zahamowanie konsumpcjonizmu. Sama noszę ubrania po kilka razy, miałam tę samą sukienkę na ramówce TVP i na Balu Dziennikarzy. Nie uważam, żeby to było coś złego – stwierdziła.

W nocy z czwartku na piątek Sejm przegłosował nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Na sali kilka razy protestowali posłowie Konfederacji.

Za przyjęciem ustawy głosowało 356 posłów, 75 było przeciw (w tym 38 z klubu PiS), a 18 się wstrzymało.