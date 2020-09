– Dostęp do wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej to prawdziwe wyzwanie. Dzieci i młodzież z mniejszych miejscowości nie ma możliwości, środków czy odwagi na to, by u psychologa rozwiązywać swoje problemy, dzięki możliwości spotkania się ze specjalistą online będziemy mogli udzielić pomocy osobom, które do tej nie miały na to szansy – mówi Maria Keller-Hamela, wiceprezeska zarządu fundacji i dodaje, że ta pomoc jest niezwykle potrzebna, bo liczba dzieci i młodzieży z poważnymi problemami psychologicznymi gwałtownie rośnie.

– W ubiegłym roku mieliśmy 519 interwencji ratujących życie – czyli sytuacji, kiedy dziecko dzwoniło na naszą infolinię 116111 i mówiło, że zamierza popełnić samobójstwo, a my wysyłaliśmy policję, by je przed tym powstrzymać. W tym roku tylko do końca sierpnia takich interwencji mieliśmy już 438, a to pokazuje, że pandemia sprawiła, że kondycja psychiczna dzieci jest coraz gorsza – tłumaczy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 30 lat wspiera dzieci i młodzież, do tej pory mogli oni skorzystać ze wsparcia 5 Centrów Pomocy Dzieciom, telefonu zaufania 116111. Pieniądze od Huawei zostaną przeznaczone na prowadzenie terapii psychologicznej online.

3 pytania do...

Alicji Tatarczuk, Public Affairs & CSR Managera w Huawei

1. Dlaczego Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę?

Wyniki badania, które wśród dzieci i młodzieży przeprowadziła Fundacja są alarmujące. Pokazują, jak wiele z nich boryka się z problemami, które ich przerastają, w tym z depresją. Postanowiliśmy, że trzeba działać, a taki wirtualny gabinet psychologiczny to najlepszy sposób, by dotrzeć do dzieci w każdym zakątku Polski i zapewnić bezpłatną, i szybką pomoc. W DNA naszej działalności społecznej mamy wpisaną walkę z wykluczeniami przy użyciu nowych technologii. Dlatego wspólnie z Fundacją stworzyliśmy projekt wspierający dzieci, które ze względu na miejsce zamieszkania lub sytuację materialną, nie mają dostępu do wsparcia psychologa w sytuacji kryzysowej. Według nas walka z wykluczeniem społecznym to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakim stajemy w dzisiejszym, tak szybko rozwijającym się świecie.

2. Co robicie, by walczyć z wykluczeniem?

Angażujemy się w wiele projektów społecznych, które wspierają przede wszystkim młodzież oraz grupy wrażliwe. Współpracujemy z polskimi uczelniami – dostarczamy im sprzęt oraz organizujemy programy edukacyjne, jak Seeds for the Futrure, dzięki czemu studenci i młodzi naukowcy mają dostęp do najnowszych światowych technologii i mogą rozwijać swoje kompetencje. Przeciwdziałamy wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami współpracując z Fundacją Leżę i Pracuję – sami zatrudniliśmy do zespołu Huawei w Polsce osobę sparaliżowaną. Nasz kolega Aleksander pierwszy raz od wypadku, który wydarzył się 7 lat temu, miał okazję wrócić na rynek i pracuje z nami zdalnie. Jesteśmy także oficjalnym sponsorem Olimpiad Specjalnych promujących sport wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i walkę z ich wykluczeniem. Przeciwdziałamy również wykluczeniu kulturowemu – razem z Muzeum Narodowym rozpoczęliśmy właśnie długofalową współpracę: cyfryzujemy w 3D obrazy jednej z flagowych wystaw czasowych i przygotowujemy wirtualny spacer po salach wystawowych, dzięki któremu każdy będzie miał dostęp do skarbów polskiej kultury online. Bez względu na to, gdzie mieszka i czy – jak osoby z niepełnosprawnością – będzie kiedykolwiek miał okazję odwiedzić MNW osobiście. To tylko niektóre inicjatywy, mamy ich znacznie więcej, a kolejne długofalowe działania jeszcze przed nami.

3. Ale czy uda wam się je zrealizować? Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa może sprawić, że Huawei nie będzie mógł rozwijać działalności na rynku polskim.

My działamy, a polityka rozgrywa się gdzieś obok. W Polsce jesteśmy od 16 lat. To tu znajduje się regionalna siedziba Huawei, z której zarządzamy 27 innymi rynkami. Polska jest sercem naszych działań i swoim zaangażowaniem społecznym chcemy wspierać jej rozwój. Możemy tylko mieć nadzieję, że nadal będzie to możliwe.

Z badania dzieci w wieku 11-17 lat przeprowadzonego w 2018 przez Fundację Dajemy Dziecim Siłę wynika, że:

• 7 na 10 z nich dotknięta była przemocą ze strony bliskich

• 7% ma za sobą próby samobójcze

• 16% okalecza się

• 1 na 5 z nich dotknięta była jakąś formą przemocy seksualnej.