Sobolewski: Oto najbardziej pożądany scenariusz

Dzisiaj o godzinie 13 zbiera się prezydium Komitetu Politycznego, które ma zdecydować o dalszych losach Zjednoczonej Prawicy. Właśnie do godz. 13 Zbigniew Ziobro ma czas, aby udzielić odpowiedzi, czy zgadza się na warunki, jakie postawił mu Jarosław Kaczyński.

– Najbardziej pożądany scenariusz byłby taki, gdzie po wyborach mamy trzy lata stabilnej większości i większości, w której każdy zna swoje miejsce. Przeprowadzamy to, co obiecaliśmy Polakom, idąc do wyborów, kontynuujemy niektóre reformy i przystępujemy do tych zapowiadanych, które chcieliśmy przeprowadzić. To byłby optymalny scenariusz. W tej chwili ten scenariusz jest zawieszony. Szanse na to, że mógłby być realizowany są 50 na 50 – mówił Sobolewski w rozmowie z PR24.

Ważą się losy Zjednoczonej Prawicy

Dwa dni temu od 13.00 w centrali PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie obradowały władze partii, które miały zdecydować o przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Kryzys w koalicji wybuchł w piątek po głosowaniu nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Za kulisami mówi się o możliwej dymisji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz wariancie rządu mniejszościowego. Po spotkaniu rzeczniczka PiS Anita Czerwińska przekazała, że podczas narady "podjęto decyzje o zdecydowanych rozstrzygnięciach".



W nocy z poniedziałku na wtorek doszło do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobro. Rozmowa miała trwać 4 godziny. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że w czasie spotkania Kaczyński miał postawić Ziobrze warunek: Prokuratura Krajowa z rąk Ziobry w ręce PiS. Dymisja Bogdana Święczkowskiego.Z kolei Onet zaprzecza tym doniesieniom, portal przekonuje, że Kaczyński żąda od Ziobry poparcia dwóch kontrowersyjnych ustaw ("piątki" dla zwierząt oraz tzw. "covidowej"), a także zaprzestania krucjaty ideologicznej.

