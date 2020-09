Beger o kryzysie w ZP: Muszą to zrobić w interesie nas wszystkich

Głosowanie nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt odbyło się w piątek. Posłowie Solidarnej Polski nie poparli propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei politycy Porozumienia (z wyjątkiem Jadwigi Emilewicz) wstrzymali się do głosu. To spowodowało kryzys w koalicji rządzącej. Politycy Zjednoczonej Prawicy mówią wprost, że koalicja obecnie nie istnieje. W ostatnich dniach Jarosław Kaczyński rozmawiał m.in. ze Zbigniewem Ziobro, Mateuszem Morawieckim czy Jarosławem Gowinem.

"Cofnąć się trzeba. W interesie nas wszystkich, bo jeśli PiS nie będzie rządził to kto? Platforma wbrew temu co mówi jest teraz, moim zdaniem, kompletnie nieprzygotowana do przejęcia władzy. Ale wracając do ustępstw: parę spuścić musi też druga strona, czyli PiS i prezes. Nie mogą być zadufani w sobie. Oni też muszą zmniejszyć swoje oczekiwania wobec Ziobry, bo w ten sposób łatwiej im będzie się dogadać i dalej trwać. Dla dobra nas wszystkich" – mówi Renata Beger.

Była poseł podkreśla, że tarcia w polityce są czymś normalnym i wierzy, że prezes PiS nie pozwoli rozpaść się koalicji. Jej zdaniem koszta takiego scenariusza są zbyt wysokie. Beger dodaje, że w obliczu kryzysu finansowego spowodowanego pandemią, najlepiej by było, gdyby przez następne trzy lata Polską rządziła stabilna większość.

Jej zdaniem, jeżeli taka będzie potrzeba, to Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro powinni być gotowi oddać nawet wszystkie resorty. Beger dodaje, że jej zdaniem Ziobro nie poradził sobie jako minister sprawiedliwości. Była poseł uważa, że szef Solidarnej Polski powinien oddać ten resort komuś, "kto sobie poradzi".

