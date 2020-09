Skandaliczne słowa Frasyniuka. Tak mówi o Kaczyńskim

W ramach rekonstrukcji do rządu ma wejść Jarosław Kaczyński i zostać wicepremierem. Prezes PiS ma stanąć na czele specjalnego komitetu, który będzie nadzorował m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości.

Władysław Frasyniuk, który sytuację w rządzie komentuje w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", używa w tym kontekście mafijnych porównań. – Trzymam kciuki, że ten najbardziej ulubiony przez nas, a zwłaszcza przez opozycję, gangster Jarosław wejdzie do środka gangu i będzie musiał zająć się bieżączką – przekonuje.

O Kaczyńskim mówi: – On jest trochę jak Pershing, to znaczy on będzie na swoich własnych prawach i wszyscy wiedzą, że dopóki ktoś nie zdecyduje się, żeby go odstrzelić, to jego głos będzie decydujący. Mówiąc zupełnie uczciwie, uważam, że to jest dobra dla nas, obywateli, informacja.

Frasyniuk krytykuje też postawę opozycji w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. – Jest coś żenującego po naszej stronie i martwię się, że jak padnie ten strzał celny i ten główny mafiozo się odstrzeli i zacznie być totalna wojna, to po naszej stronie nie będzie kogoś, kto będzie w stanie tym zarządzać. Nie będzie człowieka, który rozprawi się z tym gangiem – dodaje.

– Ryzyko polega na tym, że jutro Jarosław Kaczyński będzie jechał do Krakowa i zobaczy ciężarówki, które blokują mu drogę, i powie: ale dlaczego ten przemysł ciężarówkowy ma funkcjonować, może go lepiej zamknąć, a przy okazji środowisko będzie się lepiej czuło. A towary będziemy wozili busikami, które mniej zagracają polskie drogi. To jest ryzyko i opozycja w ogóle w tej sprawie zamilkła – uważa Frasyniuk.

Czytaj także:

Sikorski: Gratuluję stacji TVN. To porażający materiał