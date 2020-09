Ścieki znów płyną do Wisły. Kolejna awaria w "Czajce"

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zamieściło w poniedziałek na swojej stronie internetowej informację, iż jedna z pomp tłoczących ścieki z lewobrzeżnej Warszawy uległa awarii. Część ścieków ponownie jest zrzucana do Wisły. Pozostałe nieczystości są transportowane do oczyszczalni "Czajka" jedną nitką tymczasowego rurociągu na moście pontonowym.

"W powodu obfitych opadów deszczu, dużej ilości śmieci w układzie oraz wrażliwości przesyłu, doszło do krótkotrwałej usterki jednej z pomp. O tym fakcie powiadomiliśmy Wody Polskie. Zgodnie z informacjami pompa powinna zostać ponownie uruchomiona jutro w godzinach porannych" – napisali pracownicy MPWiK na Facebooku.

Zgodnie z przepisami sanitarnymi płynące w tej chwili do Wisły ścieki będą poddawane ozonowaniu. "W związku z koniecznością zrzutu do Wisły części ścieków, niezwłocznie rozpoczęliśmy ich ozonowanie" – czytamy w poście MPWiK.

To już kolejna awaria oczyszczalni "Czajka". W zeszłym roku zepsuł się kolektor. W tym roku awarii uległa ta sama część infrastruktury. W ubiegłym tygodniu uruchomiono zastępcze rozwiązanie, którym ścieki płynęły do oczyszczalni Czajka. Do tego czasu do Wisły trafiło ponad 5 mln sześc. nieczystości.

