"Mam dość...". Była posłanka odchodzi z PO

W piśmie opublikowanym przez byłą posłankę w mediach społecznościowych czytamy, iż wyraża ona sprzeciw wobec działań prowadzonych przez przewodniczącego Zarządu Regionu Śląskiego PO Wojciecha Saługę. "Jego działania mają charakter głęboko destrukcyjny, od lat osłabiający śląską Platformę" – oceniła.

Pietraszewska pisze o likwidacji z inicjatywy Saługi struktur m.in. w Katowicach, Częstochowie, Świetochowicach i Mysłowicach, co nie przyczyniło się do wzmocnienia PO. "Przewodniczacy zniszczył kolejną strukturę, ponad 100-osobowe Koło Powiatowe w Rudzie Śląskiej. Budowaliśmy siłę tego koła przez 20 lat. Nawet w mniej sprzyjających warunkach Koło wprowadzało do Rady Miasta 8-9 radnych, miało radnego w Sejmiku, posła. Manipulowanie miejscami na listach spowodowało, że Ruda Śląska po moim wycofaniu się ze startu w wyborach nie ma dziś żadnego posła".

Była posłanka pisze też o tym, że "niedorzeczne oskarżenie radnych Klubu KO o współpracę z klubem radnych PiS zaskutkowało karą dla całego ponad 100-osobowego Koła likwidacją jego struktur bez jakicholowiek możliwości odniesienia się do absurdalnych zarzutów". Pietraszewska wskazuje m.in. na łamanie zasad demokratycznych partii.

"Przeżyłam w Platformie wiele wspaniałych chwil, cieżko pracując dla jej dobra i współbudując jej wizerunek. Dziękuję Wszystkim, którzy mi to umożliwili i z którymi miałam przyjemność pracować. Mam nadzieję, że w bardziej sprzyjających okolicznościach będę mogła moją jedyną partię w życiu nadal wspierać" – zakończyła polityk.

Danuta Pietraszewska pełniła mandat posła na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.

Czytaj także:

"Niemcy mają doświadczenie w głodzeniu i prześladowaniu Polaków...". Mocna reakcja ministra na słowa wiceszefowej PECzytaj także:

"Pędząc na zderzenie czołowe...". Komorowski: Kaczyński i Ziobro "grali w cykora"