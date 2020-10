"To już trudno nazwać egoizmem". Rzecznik MZ namawia obywateli: Infamia dla tych, którzy nie noszą maseczek

– Apelujemy do społeczeństwa, by wszystkich tych, którzy lekceważą zasłanianie nosa i ust, objąć swoistą infamią. To już nawet trudno nazwać egoizmem. Narażają innych na możliwość zakażenia, to lekceważenie stanu zdrowia współobywateli – mówił na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

– Koronawirus nie wybiera. Wszystkich nas obowiązują te same standardy i procedury: dystans i maseczka – podkreślał Andrusiewicz. – W najbliższych dniach będziemy obserwować wyniki na poziomie 2 tys. i powyżej. Obserwujemy bardzo rozproszone zakażenia, nie ma większych ognisk – mówił na konferencji prasowej. Dopytywany o rozporządzenie dotyczące obostrzeń rzecznik MZ odparł, że "od następnego tygodnia możemy się spodziewać wprowadzenia tych obostrzeń". – To o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest kwestia, czy nie wprowadzimy tych obostrzeń szybciej, jeśli będziemy obserwowali rosnące wyniki – mówił. – Jeśli będziemy obserwowali kolejne rekordy w najbliższych dniach, na pewno zdecydujemy się wprowadzić te obostrzenia szybciej – dodał. Jak zaznaczył, najpóźniej jutro opinii publicznej zostaną przedstawione szczegóły dotyczące przepisów prawa, które mają ułatwić policji postępowanie w przypadku łamania obostrzeń związanych z koronawirusem. – Zechcemy tak doprecyzować przepisy prawa, by policjanci nie mieli problemu z ich egzekucją. Do jutra zostaną przedstawione szczegóły – stwierdził. Andrusiewicz informował o stanie polskich szpitali. – W sumie mamy ok. 8,9 tys. łóżek covidowych. Tę bazę będziemy chcieli zwiększyć – poinformował. – Mamy również wystarczającą liczbę respiratorów dla pacjentów covidowych. Jest 830 urządzeń, wykorzystywanych jest 219. Mamy ok 4,5 tys. wolnych łóżek covidowych. Sytuacja jest jednak dynamiczna – dodawał. – Wczoraj w ministerstwie odbył się sztab kryzysowy, dziś odbędzie się kolejny. Dotyczą one koordynacji zabezpieczenia medycznego w województwach i możliwego zwiększenia bazy łóżkowej – zaznaczył. Czytaj także:

