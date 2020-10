Imiona osób LGBT na murach kuratorium. "Cyniczne wykorzystani w ideologicznej walce"

Na murach budynku znajdującego się w Krakowie przy ulicy Szlak pojawiły się imiona dzieci, które – według informacji podawanych przez media – popełniły samobójstwo z powodu dyskryminacji na orientacji seksualnej. Na murach znalazły się imiona: Zuza, Michał, Kacper, Wiktor, Milo i Dominik.

Do tego aktu wandalizmu w specjalnym oświadczeniu odniosła się małopolska kurator Barbara Nowak. Napisała, że chuligani wykorzystują osobisty dramat dzieci i ich rodzin do promowania własnych idei.

"W dniu wczorajszym 4 października została zniszczona elewacja Kuratorium Oświaty w Krakowie. Chuligani pomalowali ściany sprejem wykorzystując do tego argumenty o samobójstwach dzieci. Tragedie tych młodych osób, ich rodzin są cynicznie wykorzystane do walki w celach ideologicznych promujących segregację uczniów wg rzekomych podziałów wynikających z orientacji seksualnych. Każda tragedia śmierci samobójczej musi być wyjaśniona przez prokuraturę. Robienie wokół nich widowiska, wyreżyserowanego eventu, happeningu jest działaniem obliczonym na inne cele niż dążenie do poznania prawdy" – czytamy w oświadczeniu.

Nowak skrytykowała również "Gazetę Wyborczą" za brak "szacunku dla rodzin ofiar".

"Szczególną odrazę budzi rola Gazety Wyborczej, która nie tylko ochoczo towarzyszy w tych widowiskach poprzez szczegółowe relacje, ale także nie szanuje bólu rodzin, które straciły dzieci opisując szczegółowo ich przypadki, przytaczając relacje niekoniecznie prawdziwie w większości oparte jedynie na przypuszczeniach" – napisała Barbara Nowak.

Małopolska kurator zaapelowała również do mediów o "zaprzestanie deprawacji dzieci".

"Stąd mój apel, prośba Małopolskiego Kuratora Oświaty do wszystkich organizacji LGBT i dziennikarzy parających się promocją haseł ideologii gender/LGBT. Zaprzestańcie deprawacji dzieci treściami seksualizującymi osób nieletnich, uczniów szkół. Pozwólcie im na harmonijny rozwój i ukształtowanie swojej seksualności w zgodzie z własnymi potrzebami" – napisała.

Nowak poinformowała w oświadczeniu, że nie będzie "udzielać wywiadów oraz publikować innych wypowiedzi na ten temat poza niniejszym oświadczeniem".

