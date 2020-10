Prezydent wręczył stypendia podopiecznym fundacji „Dorastaj z Nami”

Stypendia są przyznawane w ramach projektu pod nazwą „Ogólnopolski Program Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów”. Od trzech lat jest on objęty honorowym patronatem Prezydenta RP. Andrzej Duda podkreślił, że stypendia są elementem oddawania należytego szacunku dla funkcjonariuszy, którzy często ryzykują na służbie własne życie.

– Ci, którzy służyli polskiemu państwu, którzy poświęcili dla polskiego państwa najwyższe dobro nie zostają sami. Mogą iść na służbę spokojnie, bo wiedzą, że jest ktoś kto będzie pamiętał o ich najbliższych, o ich rodzinie – powiedział do zgromadzonych w Pałacu prezydent Andrzej Duda.

– Nie mam żadnych wątpliwości, że to jest absolutnie jeden z najważniejszych patronatów jakich udzielam. Bardzo serdecznie dziękuję, że po raz kolejny zechcieliście przyjść do Prezydenta Rzeczypospolitej, do nas, bo ta Wasza obecność – mówię o młodzieży, dzieciach – jest dla nas ogromnie ważna –stwierdził prezydent.

Fundacja działa od 10 lat. Jej celem jest pomoc dzieciom żołnierzy, strażaków, policjantów i ratowników górskich, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby w misjach poza granicami państwa oraz w czasie wykonywania obowiązków służbowych w kraju. Od 2020 roku Fundacja objęła pomocą także dzieci i rodziny pracowników ochrony zdrowia, którzy walczą z COVID-19.

– Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za to, że "Fundacja Dorastaj z Nami" pamięta również o wszystkich tych, którzy walcząc z koronawirusem, narażają swoje życie i zdrowie – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

