Fogiel: Rękawiczki na zaprzysiężeniu były dodatkiem

Mocne słowa prof. Legutki: To od początku do końca hucpa

To oni ustalają reguły, potem te reguły interpretują na swój sposób, następnie sami je łamią i twierdzą, że wszystko jest w porządku. To od początku do końca hucpa — podkresla europoseł PiS prof. Ryszard Legutko.