Finał sprawy Lichockiej. "To szydzenie z tej komisji"

– Większość przyjęła to z przykrością, bo podważony został sens istnienia naszej komisji. Zajmujemy się takimi sprawami, a polityczna decyzja Prezydium Sejmu jest nad nami. Widzimy wyraźnie, że trudno nam się pracuje w takich okolicznościach. To przykre, to szydzenie z tej komisji – oświadczyła w rozmowie z Interią Monika Falej, przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej.

Sprawa ma związek z wydarzeniami z marca tego roku, kiedy Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu o odrzuceniu noweli ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakładała rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia.

W czasie posiedzenia w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania sugerujące, że Joanna Lichocka pokazała w stronę opozycji środkowy palec. Posłanka PiS przekonywała, że to manipulacja i kłamstwo. Tłumaczyła, że "przesuwała dwukrotnie palcem pod okiem" z nerwów. W internecie wybuchła burza. "Szanowni Państwo, gdybym chciała pokazać gest środkowego palca posłom PO, którzy po chamsku zachowywali się na sali plenarnej to bym to zro"biła. Przesuwałam dwukrotnie palcem pod okiem, energicznie bo byłam zdenerwowana. Nic więcej, a politycy PO sądzą po sobie. To ich styl" – tłumaczyła się na Twitterze Lichocka. Później jednak przeprosiła wszystkich, którzy poczuli się urażeni.

W sierpniu Lichocka została ukrana przez sejmową Komisję Etyki Poselskiej karą nagany. To nasurowsza kara, jaką posłanka mogła otrzymać. Została ona jednak unieważniona przez Prezydium Sejmu.

Czytaj także:

Korwin-Mikke ukrarany. "Smutne, że jego zdaniem można nas wszystkich wystrzelać"Czytaj także:

Kinga Duda wróciła do pracy w warszawskiej kancelarii