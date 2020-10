Morawiecki: Od 10 października cała Polska żółtą strefą, maseczki obowiązkowo w przestrzeni publicznej

– Jednym z podstawowych obowiązków rządu jest przedstawienie aktualnej informacji dotyczącej stanu zdrowia, rozprzestrzeniania się COVID-19 – mówił premier Morawiecki, przedstawiając na początku epidemii aktualne informacje dotyczące zakażeń koronawirusem w Polsce.

– Dziś mieliśmy rekordowy przyrost zakażeń. To oznacza, że w przypadku takiej dynamiki podwojenie zakażeń jest co trzy dni. Chcemy, aby ta liczba została ograniczona – mówił premier. – Chcemy zastosować podobna strategię do tej, którą zastosowaliśmy kilka miesięcy temu – mówił Morawiecki.

Premier dodał, że chociaż obecnie w szpitalach wciąż są wolne łóżka i wolne respiratory dla pacjentów z COVID-19, to rząd chce działać wyprzedzające. – Mija siedem miesięcy od kiedy wprowadzono pierwsze obostrzenia (…) które pomogły nam w walce z pierwszą falą koronawirusa. Dzisiaj dotarła do nas ta druga fala i musimy się z nią zmierzyć w sposób zdecydowany – dodał.

Następnie szef rządu poinformował, że w związku z nadejściem drugiej fali koronawirusa, od 10 października wprowadzone zostaną nowe obostrzenia w całym kraju.

Ogromny wzrost nowych przypadków koronawirusa

Mamy 4 280 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej odnotowano kolejnych 76 zgonów. To najwięcej zakażeń i zgonów od początku epidemii.

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (598), małopolskiego (548), wielkopolskiego (505), śląskiego (375), pomorskiego (313), kujawsko-pomorskiego (311), łódzkiego (279), dolnośląskiego (258), podkarpackiego (256), lubelskiego (204), świętokrzyskiego (159), zachodniopomorskiego (116), warmińsko-mazurskiego (105), podlaskiego (94), opolskiego (90), lubuskiego (69).