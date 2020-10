"BI": Biedronka chce pomóc rządowi. Chodzi o seniorów

Sieć dyskontów Biedronka zaoferuje specjalne zniżki dla seniorów w godzinach, gdy tylko oni będą mogli robić zakupy w sklepach spożywczych – informuje serwis "Business Insider". Chodzi o akcję "platynowe rabaty".

Biedronka zdecydowała, że w czasie godzin dla seniorów wprowadzi specjalne promocje w swoich sklepach – zniżkami wynoszącymi nawet powyżej 30 proc. objęte zostaną wybrane artykuły spożywcze czy chemiczne. Zostały one wyselekcjonowane na podstawie analiz tego, co kupują osoby po 60. roku życia. Oferta będzie obowiązywała od czwartku 15 października w każdy dzień powszedni. By z niej skorzystać, trzeba posiadać kartę "Moja Biedronka".

– Chcemy wspomóc akcję wprowadzenia godzin dla seniorów i sprawić, by seniorzy korzystali z naszych sklepów w tych godzinach dla swojego bezpieczeństwa i wygody – informuje "Business Insider".

Koronawirus w Polsce

Mamy 6526 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – podał w środę resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało także o rekordowej liczbie ofiar śmiertelnych.

6526 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: mazowieckiego (1188), małopolskiego (1137), śląskiego (520), wielkopolskiego (508), łódzkiego (405), kujawsko-pomorskiego (356), pomorskiego (344), podkarpackiego (319), dolnośląskiego (315), lubelskiego (256), świętokrzyskiego (255), opolskiego (233), warmińsko-mazurskiego (196), zachodniopomorskiego (175), podlaskiego (174), lubuskiego (145) – podaje resort zdrowia.

"Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób" – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Jak podał wcześniej resort zdrowia, z powodu koronawirusa w szpitalach przebywają 6084 osoby, u których potwierdzono zakażenie. 467 z nich jest podłączonych do respiratorów.

