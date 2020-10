To historyczne wydarzenie stało się kanwą dla twórców serialu fabularnego „Czarne chmury”. Filmowy płk Dowgird miał jednak więcej szczęścia niż jego historyczny pierwowzór. Kalckstein po przewiezieniu do Księstwa Pruskiego na rozkaz elektora Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna został osadzony w twierdzy w Kłajpedzie. Tam go poddano torturom, a na koniec ścięto jako zdrajcę.