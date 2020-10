Semka o Giertychu: Wykraczał poza standardy, które mają adwokaci na świecie

– To jest człowiek, który bardzo świadomie grał swoją rolą opozycjonisty, wykraczając poza standardy, które mają adwokaci na świecie – wskazał Semka. Zdaniem publicysty należy ostrożnie podchodzić do relacji żony czy córek, "które mają prawo być wstrząśnięte". – To jest człowiek, który potrafi bardzo dobrze kreować polityczny teatr – stwierdził Piotr Semka.

Publicysta "Do Rzeczy" zaznacza, że zarzuty kierowane pod adresem Giertycha wyglądają bardzo poważnie. Pytanie, na ile są one udokumentowane.

– Roman Giertych bardzo świadomie grał swoim zaangażowaniem politycznym i można sobie zadawać pytanie, czy nie była to forma polisy ubezpieczeniowej: że jeżeli coś pójdzie źle, to zawsze wtedy można krzyczeć, że to jest presja polityczna? – pytał gość TVP Info.

