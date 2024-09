"Nowy feminizm uderza w Polskę". Dąbrowska-Pieczyńska poleca nowe "Do Rzeczy"

Nowy numer "Do Rzeczy"

– Na okładce najnowszego wydania tygodnika "Do Rzeczy" mamy nowe feministki, czyli panie, które znamy dziś z pierwszych stron gazet. Barbara Nowacka, Katarzyna Kotula, Marta Lempart, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. One dzisiaj w pewien sposób rządzą Polską, ponieważ kierują bardzo ważnymi resortami albo na te resorty mają wpływ. Pojawia się pytanie, czy to są nowe feministki? – zastanawia się Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska.

– W swoim tekście pokazuję, że tak naprawdę to, co Barbara Nowacka, Katarzyna Kotula czy Marta Lempart twierdzą, opowiadają w mediach, ma swoje głębokie korzenie w czasach słusznie minionych. To m.in. promowanie aborcji w bardzo bezczelny i wulgarny sposób, walka z religią w szkołach, a szerzej walka z Kościołem, który wciąć w Polsce jest uosobieniem tradycyjnego modelu rodziny, jest to więc de facto walka z rodziną – twierdzi publicystka "Do Rzeczy".

– Drugi tekst w ramach tematu tygodnia to artykuł Marka Klecela, który z kolei cofa się do czasów komunizmu i pokazuje, jak tamtejsze feministki działały oraz co robiły i mówiły – wskazuje Dąbrowska-Pieczyńska.

– To temat bardzo aktualny, ponieważ to, co działo się kiedyś, ma ogromny wpływ na naszą rzeczywistość dzisiaj i warto o tym wiedzieć – dodaje.

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Ci, którzy wynieśli Koalicję Obywatelską do władzy, żądają dorzynania watahy. Premier jednak wie, że ślepa nienawiść prowadzi w ślepy zaułek. Sam staje się wrogiem swoich wyborców – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Tusk ucieka przed Tuskiem".

– Potrzeby duchowe młodzieży mają być zaspakajane poza szkolnymi murami. Szkoły muszą za to zapewnić mydło, papier toaletowy i papierowe ręczniki, a także środki higieny menstruacyjnej, co ma "zmniejszyć stygmatyzację związaną z menstruacją" – zwraca uwagę Krzysztof Masłoń w artykule "Szkoła pierwszej pomocy".

W najnowszym numerze również Piotr Semka o cichych dniach Donalda Tuska i Olafa Scholza.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 9 września 2024 r.

